Изменения погоды стоит ждать уже через несколько дней.

Еще несколько дней в Украине будет солнечно, а по ночам морозы. С середины недели погода изменится. Столбики термометров поползут вверх. Местами потеплеет до +10°...+12°. Однако вместе с потеплением нагрянут и дожди, лить будет практически по всей стране.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 14 февраля, в Украине будет сухо и солнечно, лишь в Крыму ожидается пасмурная погода. Ночью морозы до -6°...-8°, а днем по всей стране ожидается "плюс". Теплее всего будет на юго-западе и юго-востоке, где местами температура поднимется до +6°...+8°.

Во вторник, 15 февраля, с запада в нашу страну начнет заходить облачность. Ясная и безоблачная погода ожидается лишь на востоке и северо-востоке Украины. Будет сухо. Ночью морозы ожидаются на уровне -2°...-6°, а днем воздух прогреется до +2°...+6°.

В среду, 16 февраля, по всей Украине будет небольшая облачность. В западных областях начнутся дожди. При этом температура начнет расти: на западе и юге Украины будет +5°...+8°. На остальной территории чуть прохладнее, до +5°.

В четверг в Украине станет еще теплее. На западе, на юге и местами в центральны областях воздух прогреется до +8°...+12°. На севере и востоке днем ожидается до +5°...+8°. При этом температура повысится и ночью, до +1°...+3°, а в западных областях - до +3°...+5°.

Дожди чуть усилятся. Осадки 17 февраля ожидаются на западе и севере Украины.

Перед выходными, 18 февраля, в Украине чуть похолодает. В большинстве областей ожидается +4°...+6°, на юге и юго-западе будет +6°...+10°. Осадки продолжатся. В пятницу они охватят практически всю страну, за исключением отдельных южных областей.

На выходных дожди еще сильнее ослабнут и практически покинут территорию Украины. Днем температура будет держаться в пределах +5°...+7°, а в субботу на западе ожидается до +10°...+12°.

Народный прогноз на неделю

14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.

16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.

17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы.

18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.

19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.

20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то в этом предки видели пророческий знак, что летом пропадут сенокосы.

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