Сегодня в Киеве ожидается ветер и дождь / фото УНИАН
Сегодня в Киеве ожидается ухудшение погоды. В частности, прогнозируют дождь и сильный ветер.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, изменения погоды стоит ждать уже днем.
"Уважаемые киевляне, которые взяли с собой зонты по вчерашнему прогнозу на сегодня, вы - молодцы. Потому что уже сегодня днем будет идти дождь, да еще и с сильным ветром", - предупредила она.
Погода в Киеве сегодня
В четверг, 17 февраля, киевлян ждет смена погоды: ожидается сильный ветер и дождь, однако температура повысится до +7°.
Ветер будет юго-западный, а его скорость составит 3,8-5,4 м/с. Атмосферное давление сильно понижено, 729-733 миллиметра ртутного столба. Восток в 07:06, Запад в 17: 18.