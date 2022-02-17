Сегодня в столице ожидается дождь и сильный ветер.

Сегодня в Киеве ожидается ухудшение погоды. В частности, прогнозируют дождь и сильный ветер.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, изменения погоды стоит ждать уже днем.

"Уважаемые киевляне, которые взяли с собой зонты по вчерашнему прогнозу на сегодня, вы - молодцы. Потому что уже сегодня днем будет идти дождь, да еще и с сильным ветром", - предупредила она.

В четверг, 17 февраля, киевлян ждет смена погоды: ожидается сильный ветер и дождь, однако температура повысится до +7°.

Ветер будет юго-западный, а его скорость составит 3,8-5,4 м/с. Атмосферное давление сильно понижено, 729-733 миллиметра ртутного столба. Восток в 07:06, Запад в 17: 18.

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