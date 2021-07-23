С сегодняшнего дня в Украине ожидаются теплые дни и прохладные ночи, без осадков.

С 23 июля в Украине установится спокойная нежаркая погода с прохладными ночами. Связано это с тем, что активный атмосферный фронт, который принес в Украину ливни, покидает территорию страны.

Об этом рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, сообщает Обозреватель.

Как уточнил синоптик, последними областями, на которые окажет влияние этот атмосферный фронт перед тем, как полностью покинуть территорию Украины, будут Херсонская и Запорожская. Там он принесет порывистый ветер, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.

"По мере того, как фронт будет уходить, до конца дня ветер будет ослабевать, грозовая активность будет ослабевать, и это всё. Дождей и ливней, скорее всего, уже не будет. Ближайшие дни будут спокойными, нежаркая погода, прохладные ночи", – сказал Мурмыло.

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По его словам, новая свежая воздушная масса, которая зашла в Украину, "собьет жару". Синоптик пояснил, что именно встреча двух воздушных масс с разными температурами "усилила эффект дождей и гроз".

Погода на сегодня, 23 июля

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +15°, днем +23°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +24°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°.

В Тернополе 23 июля ночью будет +13°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +14°, днем +23°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +14°...+24°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +16°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, почти безоблачно.

В Полтаве сегодня температура воздуха +15°...+26°, ясно и безоблачно.

В Одессе 23 июля - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +27°, почти безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +27°.

В Запорожье сегодня температура ночью +14°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +14°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +14°...+24°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.

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Автор: Екатерина Лиманская