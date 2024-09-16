В целом на ближайшей неделе температура в Украине будет аномально высокой.

На текущей неделе погода в Украине будет теплой, преимущественно сухой и малооблачной. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

По его данным, погода в нашей стране на ближайшую неделю будет определяться влиянием антициклонов.

В первой воловине недели выступление восточноевропейского антициклона обеспечит нам аномально теплую, местами жаркую погоду.

Видео дня

"Во второй половине недели на нас уже будет влиять гребень скандинавского антициклона с северо-запада, поэтому температура воздуха снизится на 3 - 6 °С, но осадков по-прежнему не ожидается", - сообщил Кибальчич.

Лишь местами на юге страны, по его словам, а также в западной части в начале недели возможны небольшие дожди, временами с грозами.

"На Слобожанщине и местами в центральных регионах сохранится сильная засуха, а также чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности", - предупредил синоптик.

Погода 16 сентября

В понедельник, по данным Кибальчича, на большей части территории страны будет сухо. Только на крайнем западе, а также в Одесской области и в Крыму ожидаются дожди, местами с грозами. В южных, центральных и восточных областях днем порывы ветра будут достигать 15 - 20 м/с. Температура воздуха днем +24...+29 °С, на Прикарпатье и Закарпатье +16...+21 °С.

Погода 17 сентября

Во вторник в Украине без осадков. Только днем местами в Крыму, Одесской области и в Приазовье возможны небольшие дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с, а в восточных и южных областях днем отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, на юге - до +21 °С. Днем почти по всей Украине будет +24...+29 °С, только в Карпатах и на Закарпатье несколько свежее, +18...+23 °С.

Погода 18 сентября

В среду, по данным синоптика, в южных, а днем также местами в центральных и западных регионах пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории страны без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, на юге отдельные порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, в центральных и южных областях до +21 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С, на юго-западе максимум до +18...+23 °С.

Аномальное тепло в Киеве бьет рекорды

На выходных в столице зафиксировали сразу три температурных рекорда. В частности, минимальная температура воздуха 15 сентября в Киеве оказалась самой высокой для этого дня и снизилась лишь до 19,4°С.

Всего, по данным синоптиков, с начала сентября в столице уже установлено шесть температурных рекордов.

Вас также могут заинтересовать новости: