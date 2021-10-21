По словам синоптика Натальи Диденко, период повышения температуры в Украине будет наблюдаться в конце октября.

В конце октября в Украине снова будет теплая погода.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, после похолодания, которое ожидается уже в ближайшие дни, в Украине снова наступят "чудесные теплые дни".

"Ориентировочно с 27-29 октября!.. С середины следующей недели - потепление."- говорит синоптик.

Как сообщалось ранее, в Украину на несколько дней пришло долгожданное потепление. Сегодня и завтра в стране сохранится по-осеннему теплая погода, а потом придет резкое похолодание.

Читайте такжеПо всей Украине объявлено штормовое предупреждение: какой погоды ждать (карта)

Уже в субботу температура в Украине начнет стремительно снижаться. Особенно сильно похолодает в западных областях, где столбики термометров местами опустятся до +10°...+12°. Тепло до +16°...+19° будет на Юге и Востоке, но там местами возможны дожди. При этом заметно снизятся ночные температуры: в большинстве областей ожидается 0...+3°.

С еще большего похолодания начнется следующая неделя. В понедельник, 25 октября, практически по всей стране температура опустится ниже +10°, а ночью столбики термометров будут опускаться до -1°...-5°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская