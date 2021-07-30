По словам синоптика Натальи Диденко, о кардинальном изменении климата еще рано говорить.

Синоптик рассказала откуда в Украине взялась аномальная жара. В частности, если речь идет о чередовании кратковременных дождей с грозами и даже ливнями, градом, шквалами с сильной жарой - это абсолютно нормальное явление для умеренно-континентального климата, к которому относится Украина.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Каждое лето, особенно в июле, приходит период жары. Сухую погоду "организует" антициклон - это область высокого атмосферного давления. Когда стоит сухая погода на определенной территории, конечно, солнце прогревает воздух и окружающую среду до, скажем так, высоких градусов", - пояснила синоптик.

По ее словам, о кардинальном изменении климата не стоит спешить говорить.

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Также Наталья Диденко добавила, что этот антициклон вечным не бывает. Со временем приходит другая воздушная масса и, к примеру, циклон с атмосферными фронтами приносит смену погоды. Во время сильной жары в зоне значительных температурных контрастов наблюдаются такие опасные явления как сильные ливни, грозы и град.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие дни в Украине сохранится стабильно жаркая погода с температурой около +30 градусов. Однако на следующей неделе в отдельных регионах жара может достичь критических +38 градусов.

Согласно прогнозу, уже в воскресенье, 1 августа, на крайнем востоке, а также в Николаевской и Херсонской областях ожидается +34°...+35°.

В понедельник, 2 августа, на востоке Украины ожидается + 35°...+38° и практически полное отсутствие облаков. В некоторых центральных областях столбики термометров также покажут +35°.

Автор: Екатерина Лиманская