В этом году погода в августе будет нестабильной: периоды жары будут сменяться бурями.

Август в Украине будет жарким, однако кое-где ожидаются бури.

Об этом в комментарии ТСН рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

В частности, синоптик прогнозирует несколько периодов с осадками и шквалами и периоды сильной жары.

В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз:

1-3 августа - сильная жара;

2 августа - гроза и буря;

8 августа-буря;

11-14, 22, 27 и 29 августа - дожди;

19-21 и 23-26 августа - жара.

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Напомним, по данным Укргидрометцентра, август в этом году ожидается жарче нормы.

"Средняя месячная температура предполагается 20-25°, в Карпатах 16-18°, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы", - сообщили метеорологи.

Также синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков в августе составит 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.

Украинцев в этом году ожидает длительное "бабье лето", а зима будет морозной и с большим количеством снега.

Как сообщал Погода УНИАН, об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань

По его прогнозу, зима будет холодной.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. До конца месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", - рассказал он.

По словам синоптика, январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, потом потеплеет.

"Февраль также окажется лютым, особенно сильные морозы-во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы возможны снежные метели", - рассказал синоптик.

Автор: Екатерина Лиманская