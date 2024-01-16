17 января в Украине похолодает, а 18 числа температура заметно повысится, усилится ветер и пройдут дожди.

В ближайшие дни в Украине ожидается динамическая смена погоды. Сначала придет похолодание, а затем потеплеет. Повышение температуры будет сопровождаться осадками и сильным ветром. Об этом в интервью NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Уже в среду, 17 января, в Украину с Балкан вернется поле повышенного давления. "Поэтому в среду будет преобладать погода без осадков с прояснениями, впрочем в Карпатах и на Закарпатье ждем небольшой снежок", - пояснила синоптик.

По ее данным, 18 января снова ожидается изменение погоды: атмосферные фронты с запада принесут нам облака и осадки.

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"Будет снег ночью в северных и центральных областях, который днем перейдет в дождь, также дождь в западных областях, ночью с мокрым снегом в Карпатах", - прогнозирует Наталья Птуха.

По ее данным, в этот день значительные осадки ожидаются на Закарпатье, а на юге - небольшие дожди. На востоке и северо-востоке будут преобладать дожди с мокрым снегом.

На фоне такой переменчивой погоды будет колебаться и температура воздуха. 16 января в центральных, восточных и южных областях −3…+2 ночью и +1…+6 днем, на остальной территории −3…−8 ночью и 0…-5 днем. 17 января станет холоднее.

"Среда - самый морозный день на этой неделе: температура в ночные часы −4…−11 градусов, но в дневные часы, например, уже в четверг, 18 января, температура начнет повышаться. Ночь также будет морозной, но днем ветер начнет меняться, появится южная составляющая. Температура будет повышаться до плюсовых значений в большинстве областей", - прогнозирует Наталья Птуха.

По ее словам, 18 января воздух прогреется до +1…+6 градусов. Вместе с потеплением ожидается и усиление ветра. В этот день его порывы могут достигать 15−20 м/с, а в Карпатах даже местами до 25 м/с. На дорогах местами будет сохраняться гололедица, но снежный покров будет таять за счет плюсовой температуры.

Смена погоды в Украине - что известно

О том, что в середине недели в Украине ожидается резкое изменение погоды говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 17 января и ночь 18 января будут самыми холодными. В дальнейшем, по ее словам, до конца и недели, и месяца, будет преобладать теплая воздушная масса, хотя и с некоторыми колебаниями.

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