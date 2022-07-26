Завтра, 27 июля, в большинстве областей ожидается сухая и теплая погода, однако местами температура упадет до +20 градусов, а на высокогорье Карпат будет еще прохладнее.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Среда в Украине продемонстрирует синоптическую пестроту. Самыми холодными будут 27 июля Ривненщина, Житомирщина и Карпаты - завтра днем +20...+24 градуса (на высокогорье +14...+ 19 градусов)", - предупредила синоптик.
Зато по ее данным, самыми жаркими окажутся Одесская и Николаевская области, до +29...+32 градусов. А в целом в Украине максимальная температура воздуха составит завтра +25...+30 градусов.
Дожди с грозами, по прогнозу Натальи Диденко, пройдут местами в северной части Украины, на западе и коснутся отдельных районов Харьковщины.
"Большая часть территории Украины будет принадлежать сухой погоде антициклонального характера. Будет много солнца и красивых белых кучевых облаков", - резюмировала она.