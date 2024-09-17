В Киеве сегодня днем ветер уже успокоится.

Во вторник, 17 сентября, в ряде областей Украины еще будут дожди, а также ожидается сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В целом, по ее словам, будет преобладать сухая погода антициклонального характера - поэтому дождей не ожидается, будет сухо и тепло. Но локальные дожди пройдут сегодня на крайнем западе Украины и местами в южной части, возможно с грозами.

"Ветер восточного происхождения будет и дальше порывистым, а до штормового - на Левобережье Украины", - предупредила Наталья Диденко.

Видео дня

Температура воздуха, по ее данным, составит днем +23...+28 градусов, на Закарпатье и вокруг Карпат будет свежее, +17...+21 градус.

Погода в Киеве

В столице сегодня, по данным синоптика, ожидается теплая погода с температурой воздуха +25...+26 градусов. Ветер еще будет завывать, но сегодня днем он немного успокоится. "Осадки в столице маловероятны", - говорит Наталка Диденко.

Штормовой ветер в Украине - прогноз

По данным Укргидрометцентра, 17 сентября в Украине ожидается восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. По прогнозам, днем в юго-восточной части, в Харьковской и Кировоградской областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Из-за сильных порывов ветра в Харькове и Днепре объявили І уровень опасности, желтый.

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