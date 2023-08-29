30 августа в некоторых областях Украины наконец станет прохладнее.

В среду, 30 августа, в ряде областей Украины наконец снизится температура. Об этом говорит синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, снижение температура ожидается на западе, где столбики термометров покажут милосердные +24...+28 градусов.

"Именно в этой части Украины задождит, загремит и кое-где ожидаются завтра сильные ливни, шквалы и даже град!"- предупредила синоптик.

На остальной территории, по ее данным, еще будет без осадков, разве ночью и утром местами с осадками могут быть Винницкая область, Житомирщина, Киевщина.

Жара еще будет продолжаться в большинстве областей, говорит синоптик, немного слабее будет в восточной части.

В Киеве завтра ночью и утром возможен легкий дождик, а днем еще будет сухо и жарко.

"Ослабление жары - с начала сентября!"- обнадежила Наталья Диденко.

Смена погоды в Украине - что прогнозирует Укргидрометцентр

По данным синоптиков, на текущей неделе в Украине ожидается изменение синоптической ситуации. В большинстве областей пройдут грозовые дожди, а температура воздуха постепенно снизится. В частности, 1 сентября, уже почти по всей Украине ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Только в юго-восточной части, на Харьковщине и на крайнем западе страны будет сухо.

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