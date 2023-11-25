Сегодня в ряде областей Украины ожидаются дожди и мокрый снег.

Сегодня, 25 ноября, в ряде областей ожидаются сильные осадки, которые также будут сопровождаться ветром, но по всей стране днем будет плюсовая температура. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"25-го ноября дожди, даже сильные, возможны и южной части Украины плюс сильный ветер", - предупредила она.

По ее данным, также на востоке Украины и в Днепре с районами ожидается дождь и мокрый снег, а на западе - небольшой мокрый снег. На остальной территории, по данным синоптика, будет без осадков.

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Днем столбики термометров по Украине покажут +1...+6 градусов. В Киеве сегодня также будет без осадков, а температура днем будет колебаться в пределах 0...+2.

Смена погоды в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшее время погода в Украине будет меняться от мороза к потеплению и снова к морозам.

В частности, по ее данным, в пятницу в Украину пришло потепление, а в воскресенье-понедельник снова ожидается усиление осадков из-за циклона. Он принесет снегопады, сильные ветры, налипание мокрого снега, а затем ожидается возвращение морозов.

Синоптики Укргидрометцентра также предупреждают о метелях, снежных заносах, гололедице и сильных снегопадах в Украине уже в ближайшие дни.

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