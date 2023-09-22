Уже с вечера субботы погода на западе Украины изменится.

В ближайшие выходные погода в Украине обещает быть прекрасной, но с вечера субботы в западных областях начнутся дожди, которые впоследствии усилятся и принесут похолодание. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, 23 сентября повсюду в Украине будет светить солнце, будет сухо и очень тепло. В течение дня ожидается +25...+29 градусов, на юге и юго-западе воздух прогреется до +30 градусов.

"Только вечером в западных областях атмосферный фронт организует дожди. Эти дожди усилятся в воскресенье, 24-го сентября, и будут идти уже даже с грозами, однако не будут выходить за пределы западных областей", - рассказала синоптик.

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Значительная часть территории Украины и в воскресенье будет принадлежать сухой солнечной погоде, говорит синоптик. Температура воздуха 24 сентября существенно не изменится, только в западной части похолодает до +19...+23 градусов.

Изменение погоды в Украине - что известно

Ближайшие выходные в Украине будут очень теплыми. По данным Погода УНИАН, во многих областях воздух будет прогреваться до летних +25°...+30°, будет сухо и солнечно.

Однако в западных областях в воскресенье пройдут дожди, которые принесут с собой похолодание. Температура здесь снизится до +18°...+23°.

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