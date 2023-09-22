В воскресенье на западе страны пройдут дожди и похолодает.

Ближайшие выходные, 23 и 24 сентября, в Украине будут очень теплыми и местами даже жаркими. Практически по всей стране воздух прогреется до летних +25°...+30°. Только в воскресенье придут дожди, которые собьют температуру в западных областях до +18°...+23°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +15°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем +28°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +14°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

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В Луцке в субботу ночью +16°, днем +28°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +16°, днем +21°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +15°...+29°. В воскресенье температура будет +15°...+28°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +24°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +18°...+25°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +26°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +13°...+26°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье температура составит +15°...+26°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +13°...+27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +13°...+27°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +14°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +10°, днем +27°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +27°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +11°, днем +27°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +11°, днем до +24°. В воскресенье ночью температура составит +11°, днем столбики термометров покажут +17°, пасмурно, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье - пасмурно, дождь. Температура составит +15° ночью и днем +19°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +25°, возможен легкий дождик. В воскресенье - пасмурно, дождь, температура +14°...+17°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +24°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, +14°...+20°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +25°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +18°...+25°.

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