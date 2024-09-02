В ряде областей во вторник пройдут дожди с грозами, а также усилится ветер.

3 сентября в ряде областей Украины пройдут дожди с грозами и местами усилится ветер. Однако в большинстве областей все же сохранится сухая и очень теплая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 3-го сентября, немного будет в Украине дождей - на юго-востоке и Крыму, а вечером вдоль полосы от Ровенской области до Черновицкой области", - сообщила она и добавила, что дожди могут идти с грозами.

Однако все же большая часть территории Украины, по словам Диденко, будет принадлежать сухой ясной солнечной погоде.

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Неожиданно, но самой низкой завтра будет температура воздуха в восточных областях и на Днепропетровщине и Полтавщине, днем +26...+29 градусов. На остальной территории Украины ожидается в течение дня +29...+32 градуса.

"В восточных и центральных областях ожидаются местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Осторожно!" - предупредила эксперт по погоде.

Осложнения погоды 3 сентября - прогноз

О том, что завтра местами в Украине будут дожди и сильные порывы ветра, предупреждает и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, 3 сентября в Приазовье и центральных регионах, а также местами на Харьковщине пройдут дожди в сопровождении гроз, местами возможны шквалы 15 - 20 м/с.

Температура воздуха ночью в западных областях +12...+17 °С, на остальной территории +17...+22 °С. Днем ожидается +28...+33 °С, а на Закарпатье воздух разогреет до +35 °С.

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