Вскоре заморозки доберутся и до Киевщины.

В воскресенье, 13 октября, в Украине ожидаются заморозки, туман, дожди, грозы и сильные порывы ветра. О непогоде рассказала синоптик Наталья Диденко:

"13-го октября в Украине ожидается неустойчивая неоднородная погода".

Так, по прогнозу синоптика, на правобережье будет преимущественно сухо, но из-за туманов видимость будет ухудшаться до 300-500 метров.

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"На Левобережье - дожди из-за атмосферного фронта, временами сильные, иногда с грозами. И еще вечером в воскресенье новая порция дождей доберется до Ровенской и Львовской областей", - прогнозирует Наталья Диденко.

Также, по ее прогнозу, сильный ветер завтра предполагается в восточных областях Украины и в Приазовье, до штормовых порывов 15-20 м/с.

Ближайшей ночью, по ее данным, на западе заморозки 0...-3 градуса, на остальной территории Украины будет теплее, +5...+12 градусов.

Днем в воскресенье ожидается +12...+17 градусов, а на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Черкасщине и даже местами на Днепропетровщине днем только +9...+13 градусов.

Также синоптик предупредила о заморозках на следующей неделе:

"По ориентировочным прогнозам, заморозки вероятны в западных, северных и центральных областях 17, 18 и 19 октября! Примите это во внимание".

Погода в Киеве - прогноз

В столице воскресенье будет холодным. Ночью, по данным Наталки Диденко, температура снизится до +8...+10 градусов, а днем будет +12...+14 градусов. Без серьезных осадков.

"Заморозки на Киевщине возможны 17-18 октября", - сообщила Наталка Диденко.

Ночью 13 октября на западе Украины ожидаются заморозки на почве, из-за чего объявлен І уровень опасности.

В Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3°. Поэтому в указанных областях объявлен II уровень опасности.

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