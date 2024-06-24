В целом вторник в Украине будет теплым и сухим, но есть нюанс.

Вторник, 25 июня, в Украине будет преимущественно сухим и теплым, только на юге Украины и на Закарпатье ожидается 30-градусная жара, а на востоке поднимется сильный ветер. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Во вторник в Украине преобладающим будет повышенное атмосферное давление, зона большого мощного антициклона Bie, с центром над Балтикой, поэтому каких-то сильных осадков - вряд ли, разве что хвосты восточных атмосферных фронтов обусловят локальные грозовые дожди на севере, в центре и на востоке Украины", - пояснила она.

На западе и юге Украины, по ее данным, будет солнечно, а вот на востоке усилится ветер.

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"Из нюансов важных. На востоке Украины завтра ожидается сильный северный ветер, вероятно до штормовых порывов", - предупредила эксперт по погоде.

Температура воздуха 25-го июня в большинстве областей ожидается в течение дня +23...+29 градусов, в южной части и на Закарпатье - до +30 градусов.

Погода в Киеве - прогноз синоптика на 25 июня

В Киеве, по данным Натальи Диденко, вторник будет теплым и без жары. Температура в столице повысится до +25 градусов. Днем без существенных осадков.

Об усилении ветра в Украине говорят и в Укргидрометцентре. По данным синоптика Дианы Кривобок, 25 июня местами на левобережье будут кратковременные дожди с грозами. А во время грозы возможен порывистый ветер.

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