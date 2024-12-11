На смену циклону в нашу страну придет антициклон.

Циклон, который сегодня вызвал дожди и мокрый снег в Украине, уже завтра уйдет. Ему на смену придет антициклон. Осадков станет меньше, но температура начнет снижаться и дороги станут скользкими. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем 12 декабря, по ее данным, только в восточных областях еще будут дожди и мокрый снег, однако в большинстве областей все же будет без существенных осадков.

"Ветер ожидается с северо-запада, умеренный, временами до сильного. Будьте осторожны", - предупредила эксперт по погоде.

Видео дня

Температура воздуха ночью составит 0...-4 градуса мороза, на юге от -1 до +3. В течение дня четверга ожидается -3...+3, а дороги станут скользкими.

"Внимание! С завтрашнего дня уже понемногу начнет холодать, "минусов" станет больше, поэтому на дорогах будет становиться очень скользко! Гололедица!"

Погода в Киеве - прогноз на 12 декабря

В Киеве ближайшей ночью, по данным Натальи Диденко, пройдет мокрый снег, а завтра днем уже будет без осадков. Ветер ожидается северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью и днем 0...-2 градуса.

"И также очень внимательно будьте на дорогах и тротуарах - гололедица усиливается!" - предупредила синоптик горожан.

Ранее Наталья Диденко сообщала, что 13 и 14 декабря в Украине ожидается ощутимое похолодание до умеренных морозов. Однако уже с 15 числа погода изменится, стен теплее.

Вас также могут заинтересовать новости: