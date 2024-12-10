В среду, 11 декабря, в Киеве продлится период пасмурной, мокрой и холодной погоды с осадками. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет максимум +1°, днем температура ожидается около 0°. День будет пасмурный, временами ожидается снег с дождем.
Атмосферное давление пониженное и продолжит постепенно снижаться, 748-750 миллиметров ртутного столба. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.
Погода в Украине 11 декабря
Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -1°, днем 0°, снег.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем 0°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.
В Тернополе 11 декабря ночью будет 0°, днем 0°, пасмурно, снег.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем -1°, снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, пасмурно.
В Черновцах в среду - пасмурно, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
В Виннице завтра будет 0°...+1°, пасмурно, мокрый снег.
В Житомире в среду ночью будет -1°, днем 0°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, мокрый снег.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +1°...+2°, дождь.
В Одессе 11 декабря - пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°.
В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +8°, пасмурно.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +3°, днем +8°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +7°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +2°, пасмурно, мокрый снег.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +6°, пасмурно.
В Симферополе в среду будет пасмурно, дождь, +4°...+12°.
В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°, возможен небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +1°, днем +2°.