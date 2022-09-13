По словам синоптика Натальи Диденко, в среду в Украине будет до +24 градусов.

В среду, 14 сентября, в Украине ожидается теплая осенняя погода. Местами столбики термометров покажут +24 градуса.

Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в Украине будет тепло. Температура воздуха 14 сентября в течение дня составит +17...+22 градуса, на юго-западе, а именно в Одесской области, в Черновицкой области и части Винницкой области вероятно до +24 градусов!"- обрадовала она.

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По прогнозу синоптика, более свежий воздух ожидается на северо-востоке, на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине - около +12...+16 градусов.

Дожди, по словам Натальи Диденко, пройдут ночью на Левобережье, днем в среду будут скитаться, преимущественно небольшие, в западных, северных, центральных (кроме Винницкой области) и восточных областях.

Напомним, в ближайшую неделю синоптическая обстановка в Украине будет характеризоваться динамичностью и переменчивым характером погоды. По прогнозам, температура воздуха также будет испытывать колебания, но в среднем окажется близкой к климатической норме, на юге даже выше нормы на 2-4 градуса.

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