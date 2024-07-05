Самым жарким останется юг Украины.

В субботу, 6 июля, в Украине температура воздуха ожидается комфортной. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Осядут немного градусы даже в восточной части. То есть, там все равно будет жара, однако +35...+37 коротко сменятся на +30...+32 градуса", - сообщила она.

В большинстве областей, по данным синоптика, завтра предполагается +26...+29 градусов. Самым жарким лишь останется юг Украины, где столбики термометров покажут +30...+35 градусов.

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В Киеве в течение выходных также будет достаточно комфортная погода с "вменяемыми" градусами, +27...+29.

Дождей в течение субботы и воскресенья в Украине не ожидается.

Синоптик предупредила об аномальной жаре в июле

С начала июля во многих городах Украины зафиксировали температурные рекорды.

Синоптик Анжелика Ганчук отметила, что в выходные по всей Украине будет сухо, а на запад страны вернется 30-градусная жара.

Начало следующей недели также обещает быть очень жарким, а в середине недели температура может подняться до +40 градусов, особенно в центральных и южных регионах страны. Июль будет жарче нормы, и хотя еще рано говорить, насколько именно, новые температурные рекорды неизбежны.

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