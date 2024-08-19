Несмотря на осадки температура в Украине будет очень высокой.

Жара снова пришла в Украину. Во вторник, 20 августа, местами разогреет до +37 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 20-го августа, в большинстве областей максимальная температура воздуха составит +30...+35 градусов, местами +35...+37, в западных областях будет немного легче, +27...+32 градуса", - спрогнозировала она.

Значительная часть Украины, по словам Наталки Диденко, будет принадлежать полю высокого атмосферного давления, поэтому 20-го августа будет преобладать сухая погода.

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"И только местами на Волыни, Ровенщине, Львовщине, Ивано-Франковщине, Закарпатье, а вечером во вторник и на Житомирщине есть вероятность кратковременных дождей с грозами", - спрогнозировала эксперт по погоде.

Погода в Киеве - прогноз Натальи Диденко

В Киеве 20-го августа, по словам синоптика, будет очень жарко. воздух в столице прогреется до +33...+35 градусов. Также будет сухо и солнечно.

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что под влиянием жаркой и сухой воздушной массы африканского происхождения, в Украине ожидается новый период сильной жары.

По его данным, жарче всего будет на юге, востоке и в центральных областях. Местами ожидается до +38...+39 градусов.

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