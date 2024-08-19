Понедельник, 19 августа, в Киеве будет сухим и очень жарким. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Уже утром столбики термометров в столице покажут +25°, а днем температура повысится до +33°. Ожидается ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца, без дождей.
Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 19 августа - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +31°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°, гроза.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°, гроза.
В Тернополе 19 августа ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°, гроза.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +20°, днем +33°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +19°, днем +34°.
В Виннице сегодня будет +18°...+34°, ясно и безоблачно.
В Житомире в понедельник ночью будет +18°, днем +34°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+32°, ясно и безоблачно.
В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +32°.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, небольшая облачность.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+33°.
В Одессе 19 августа - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +29°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +35°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +36°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +33°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +16°, а днем +34°, ясно и безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +18°...+34°.
В Краматорске сегодня практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +33°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +32°.