В столице ожидается ясная и безоблачная погода.

Понедельник, 19 августа, в Киеве будет сухим и очень жарким. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Уже утром столбики термометров в столице покажут +25°, а днем температура повысится до +33°. Ожидается ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца, без дождей.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744-745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 19 августа - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +31°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°, гроза.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°, гроза.

В Тернополе 19 августа ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°, гроза.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +20°, днем +33°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +19°, днем +34°.

В Виннице сегодня будет +18°...+34°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник ночью будет +18°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+32°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +32°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+33°.

В Одессе 19 августа - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +35°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +33°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +16°, а днем +34°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +18°...+34°.

В Краматорске сегодня практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +33°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +32°.

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