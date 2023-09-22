В ближайшие дни в столице сохранится сухая и очень теплая погода.

В ближайшее время погода в Киеве будет сухой и теплой. Ощутимое снижение температуры ожидается только в октябре. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

По ее прогнозу, на выходных дождей в столице не предвидится, а температура воздуха составит +26...+28 градусов.

"Ближайшее ощутимое похолодание - ориентировочно 4-5 октября", - сообщила она.

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О том, что в ближайшее время в Киеве сохранится теплая и сухая погода свидетельствует также прогноз Украинского гидрометцентра.

"В течение следующих 5 суток Киевщина продолжит находиться под влиянием поля повышенного давления, соответственно будет царить погода без осадков", - сообщили синоптики.

По их данным, температурные показатели также существенно не изменятся и в дневные часы составят +24...+27°.

Погода на выходные - прогноз

В ближайшие выходные погода в Украине будет напоминать о лете. Будет сухо и солнечно, а температура местами будет подниматься до +28°...+32°. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич.

Однако, по его данным, западные области окажутся в зоне влияния малоподвижного холодного фронта. Из-за этого здесь пройдут осадки, а температурный фон будет испытывать некоторые колебания. В частности, уже в воскресенье на западе Украины температура снизится до +18°...+23°.

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