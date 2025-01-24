На выходных, 25 и 26 января, в Украине ожидается аномально теплая погода, не исключены и новые температурные рекорды. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Он пояснил, что в Украину поступит теплый и влажный воздух с юга Европы. Благодаря этому у нас ожидается существенное потепление и небольшие, местами умеренные осадки.
"В южных и западных областях дневные показатели температуры воздуха могут достигать рекордных значений, особенно в воскресенье", - спрогнозировал Кибальчич.
Эксперт предупредил, что на фоне резкого потепления в большинстве областей могут наблюдаться туманы.
Погода 25 января
- На западе Украины сухо, днем +1°...+6°.
- На севере ночью местами возможен небольшой мокрый снег и морось, днем без существенных осадков. Кое-где туман. Температура +2°...+7°.
- В центральной части страны местами пройдут небольшие дожди, туман. Температура +3°...+8°.
- На юге ночью пройдут умеренные дожди, днем местами предполагается небольшой дождь. В течение суток туман в течение суток. Воздух прогреется до +7°...+12°.
- На востоке ночью пройдут небольшие дожди и мокрый снег, днем местами возможен небольшой дождь. Ожидается туман. Температура днем 0°...+5°.
Погода 26 января
- На западе будет сухо, +6°...+11°.
- На севере сухо, +4°...+9°.
- В центральных регионах сухо, +5°...+10°.
- В южных областях сухо, +7°...+12°.
- На востоке также сухо, +2°...+7°.
Потепление в Украине
О том, что в Украине станет теплее, говорит и синоптик Виталий Постригань. По его данным, с 27 января усилится влияние восточного антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается, а весенний режим погоды сохранится.