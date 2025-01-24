Особенно тепло, по прогнозу, будет в ближайшее воскресенье.

На выходных, 25 и 26 января, в Украине ожидается аномально теплая погода, не исключены и новые температурные рекорды. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что в Украину поступит теплый и влажный воздух с юга Европы. Благодаря этому у нас ожидается существенное потепление и небольшие, местами умеренные осадки.

"В южных и западных областях дневные показатели температуры воздуха могут достигать рекордных значений, особенно в воскресенье", - спрогнозировал Кибальчич.

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Эксперт предупредил, что на фоне резкого потепления в большинстве областей могут наблюдаться туманы.

Погода 25 января

На западе Украины сухо, днем +1°...+6°.

На севере ночью местами возможен небольшой мокрый снег и морось, днем без существенных осадков. Кое-где туман. Температура +2°...+7°.

В центральной части страны местами пройдут небольшие дожди, туман. Температура +3°...+8°.

На юге ночью пройдут умеренные дожди, днем местами предполагается небольшой дождь. В течение суток туман в течение суток. Воздух прогреется до +7°...+12°.

На востоке ночью пройдут небольшие дожди и мокрый снег, днем местами возможен небольшой дождь. Ожидается туман. Температура днем 0°...+5°.

Погода 26 января

На западе будет сухо, +6°...+11°.

На севере сухо, +4°...+9°.

В центральных регионах сухо, +5°...+10°.

В южных областях сухо, +7°...+12°.

На востоке также сухо, +2°...+7°.

О том, что в Украине станет теплее, говорит и синоптик Виталий Постригань. По его данным, с 27 января усилится влияние восточного антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается, а весенний режим погоды сохранится.

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