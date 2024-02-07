В четверг, 8 февраля, в Украине ожидается смена погоды. Через всю страну вытянутся атмосферные фронты, поэтому порой будет выпадать мокрый снег, порой дождь. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.
"Завтра предполагается похолодание до 2 мороза - 4 тепла", - сообщила синоптик.
По ее данным, в районах вокруг Кропивницкого, Луганска, Донецка и Днепра будет +4...+ 7 градусов, а в южной части будет значительно теплее, без существенных осадков, в течение дня +10...+ 15 градусов.
"Ветер наконец угомонится, будет сменных направлений, небольшой или умеренный", - позабавила Наталка Диденко.
Погода в Киеве - прогноз на 8 февраля
В Киеве 8 февраля, по словам Натальи Диденко, будет облачно. Местами пройдет небольшой мокрый снег, порой просто плотная облачность. Ночью ожидается +1...+3, а днем ожидается не выше + 2...+ 4 градусов .
Изменение погоды в Украине-прогноз на ближайшие дни
В ближайшее время в Украине ожидаются погодные "качели". Ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, что 8-9 февраля к нам придет похолодание. Затем, в течение 10-14 февраля, запахнет весной - придет существенное потепление, до +10...+ 16 градусов. С 15 февраля, по ее данным, ожидается очередная волна похолодания.