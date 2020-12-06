Ночью – морозы до -14°: синоптик сделала прогноз погоды на начало недели
Небольшие осадки могут выпасть на юге Украины.
В понедельник, 7 декабря, погода в Украине будет преимущественно солнечной и сухой.
Синоптик подробно рассказал о погоде в декабре и дал неутешительный прогноз на Новый годОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, согласно ее прогнозу, облачная погода может наблюдаться в Кропивницком, а также захватить южные районы Днепропетровской области.
Небольшие осадки могут выпасть на юге Украины из-за влияния Черноморского циклона.
Что касается температуры воздуха, то, по прогнозу Диденко, в ночь с воскресенья на понедельник, 6-7 декабря, ожидается от 6 до 12 градусов ниже нуля, а в восточных областях - до 14 градусов мороза. В южной и западной части до -6.
Днем температура воздуха будет около -4 градусов. В южной и западной части Украины - около 0, в Крыму и в Закарпатье - до +7 градусов.
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