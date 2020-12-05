На Украину надвигаются ночные морозы: прогноз погоды на 6 декабря (карта)
На дорогах - гололедица.
В Украине в субботу и воскресенье ожидается до 8 градусов тепла днем, при этом на всей территории страны ночью будет морозно, на востоке и северо-востоке ночью возможны морозы до -10 градусов.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, 5 декабря в западных областях местами туман; в северных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Переменная облачность. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура западных областях, в Одесской области и в Крыму днем 4-9° тепла, на Закарпатье до +12°; на остальной территории днем от 1° мороза до 4° тепла.
В Киеве и области 5 декабря без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В столице температура днем 0-2° тепла, ночью до -3°. На Киевщине - от 1° мороза до 3° тепла.
В воскресенье, 6 декабря в Украине осадки не ожидаются. В северных, северо-восточных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и Донецкой областях местами порывистый.
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Температура в западных областях 6 декабря ночью около 0°, днем до +5°, на Закарпатье до +12°. На остальной территории 6 декабря ночью 4-9° мороза (на востоке, северо-востоке до 10° мороза), днем около нуля.
На Киевщине 6 декабря без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура 6 декабря ночью 4-9° мороза, днем около нуля.
В Киеве в воскресенье днем от 1° до 1° тепла, ночью морозно - до -7 °, малооблачно.
Прогноз погоды от Диденко
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра, в День Вооруженных сил Украины, больше всего шансов у облачной погоды будет в западных областях и на юго-востоке, включая Крым. А вот на остальной территории Украины не только не ожидается осадков, но и выйдет на небо солнце.
"Надежда - на юго-восточный сильный ветер, который возьмет прут и даст уже потому тумана и беспросветной облачности по соответствующему месту. Температура воздуха снизится. Ближайшей ночью в -3-8 градусов, в восточной части до -5-11 градусов, на Западе и юго-западе 0 + 3 градуса. Днем в воскресенье в Украине ожидается 0-3 градуса мороза, на Западе и Юге + 1 + 5 градусов", - отметила синоптик в своем Telegram-канале.
На дорогах - гололедица.
В Киеве 6 декабря осадков не предвидится. Есть надежда на прояснение, на солнце! Тем не менее в столице похолодает: ближайшей ночью до -5-7, в окрестностях может и ниже, а днем 0-2 градуса мороза.
"Это похолодание ожидается кратковременным. Понятно, что такие депрессивные туманы, скачки давления, температурные качели немного давят и давят, но мы знаем, что солнце все равно будет", - написала Диденко.
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- Винница+1°... -3°
- Днепр+2°... -6°
- Донецк+1°... -9°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье+4°... -5°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев0°... -7°
- Кропивницкий+2°... -7°
- Луганск-2°... -11°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+2°... -4°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава0°... -7°
- Ровно+6°... 0°
- Симферополь+7°... -2°
- Сумы-1°... -8°
- Тернополь+6°... +1°
- Харьков-1°... -8°
- Херсон+2°... -4°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов0°... -8°
- Черновцы+8°... +2°