Синоптик рассказал, какой будет погода на День святого Николая

16:50, 2 декабря 2020
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По прогнозу синоптика, 19 декабря в Украине будет морозно, возможен снег.

На Николая ожидается снег / Фото УНИАН
На Николая ожидается снег / Фото УНИАН

В этом году на День святого Николая, 19 декабря, ожидается мороз и снег.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передают Факты.

Синоптик подробно рассказал о погоде в декабре и дал неутешительный прогноз на Новый год

"В День святого Николая температура может опуститься до -13°. Погода в праздник будет еще и снежной", - рассказал синоптик.

Погода в декабре

Также по его прогнозу, в декабре будет два периода с достаточно низкими температурами: с 8 по 14 декабря и с 18 по 28 декабря. В первый период температура воздуха будет опускаться до отметок -9°...-11, на протяжении второго возможно снижение до -10°...-13°. 

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Автор: УНИАН

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Теги: погодасиноптикДень Святого Николая
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