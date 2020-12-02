Синоптик рассказал, какой будет погода на День святого Николая
По прогнозу синоптика, 19 декабря в Украине будет морозно, возможен снег.
В этом году на День святого Николая, 19 декабря, ожидается мороз и снег.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передают Факты.
Синоптик подробно рассказал о погоде в декабре и дал неутешительный прогноз на Новый год
"В День святого Николая температура может опуститься до -13°. Погода в праздник будет еще и снежной", - рассказал синоптик.
Погода в декабре
Также по его прогнозу, в декабре будет два периода с достаточно низкими температурами: с 8 по 14 декабря и с 18 по 28 декабря. В первый период температура воздуха будет опускаться до отметок -9°...-11, на протяжении второго возможно снижение до -10°...-13°.
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