Из-за сильного порывистого ветра в Одессе упали десятки деревьев (видео)

В одном из спальных районов города очевидцы зафиксировали как падает большой тополь.

Иллюстрация: в Одессе - сильный ветер / Фото REUTERS

Накануне Одесса оказалась под ударом южного циклона, который принес дожди и порывистый ветер, сила которого достигала 20 м/с.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Натиска не выдержали полтора десятка деревьев. В одном из спальных районов города очевидцы зафиксировали как падает большой тополь. Чудом на тротуаре и дороге в этот момент не было большого количества людей и автомобилей. Хотя во время падения дерево зацепило ветками припаркованное авто.

Синоптики прогнозируют порывистый ветер в Одессе и в понедельник.

Непогода в Украине: предупреждение от ГСЧС

Сегодня, 25 января, на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег.

Спасатели предупреждают, что в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях ожидается значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности - желтый.

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

По Киеву и Киевской области днем 25 января и в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).