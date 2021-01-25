Из-за сильного порывистого ветра в Одессе упали десятки деревьев (видео)

13:22, 25 января 2021
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В одном из спальных районов города очевидцы зафиксировали как падает большой тополь.

Иллюстрация: в Одессе - сильный ветер / Фото REUTERS
Иллюстрация: в Одессе - сильный ветер / Фото REUTERS

Накануне Одесса оказалась под ударом южного циклона, который принес дожди и порывистый ветер, сила которого достигала 20 м/с.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Из-за оттепели на Закарпатье объявили опасность снеголавинную

Натиска не выдержали полтора десятка деревьев. В одном из спальных районов города очевидцы зафиксировали как падает большой тополь. Чудом на тротуаре и дороге в этот момент не было большого количества людей и автомобилей. Хотя во время падения дерево зацепило ветками припаркованное авто.

Синоптики прогнозируют порывистый ветер в Одессе и в понедельник.

Непогода в Украине: предупреждение от ГСЧС

Сегодня, 25 января, на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег.

Спасатели предупреждают, что в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях ожидается значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности -  желтый.

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

По Киеву и Киевской области днем 25 января и в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

"Погодные условия приведут к нарушения энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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Теги: Одессаветердереводеревьяпогода в Одессесильный ветер
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