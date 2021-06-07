В результате ненастья пострадали более 270 тысяч человек.

Сильный дождь обрушился на Шри-Ланку, вызвав наводнения и оползни, в результате которых погибли 17 человек и десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает REUTERS.

Как сообщается, после дождливых дней реки на южных и западных равнинах островного государства вышли из берегов, затопив низменные районы и вынудив тысячи людей отправиться в центры помощи.

"Уровень воды снижается, но предупреждения об оползнях по-прежнему действуют в 10 районах", - говорится в заявлении заместителя директора Национального центра управления стихийными бедствиями Прадипа Кодиппили.

По его словам, пострадали более 270000 человек, без электричества остались около 100000 зданий.

Потоп в Мариуполе

Несколько дней назад в Украине после проливных дождей затопило Мариуполь.

Как сообщал Погода УНИАН, в городе затопило десяток улиц. В результате потопа машины плавали в воде, местами проход пешеходов был невозможен или затруднен. Полиция предупреждала водителей о необходимости обходить затопленные участки. Местами забились ливневки.

"У нас высокий цоколь, и нам повезло, а у соседей в доме по колено воды. У соседки через 3 дома воды по окна. Она утром так плакала - вся ее домашняя птица погибла", - рассказала одна из местных жительниц.

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Автор: Екатерина Лиманская