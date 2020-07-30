Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили о непогоде в Украине
Объявлено штормовое предупреждение.
В пятницу, 31 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 30 июля
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"31 июля в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, до конца недели по всей Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.
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