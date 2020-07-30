Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Похолодание начнется с пятницы.

До конца недели в Украине похолодает / ua.depositphotos.com

До конца текущей недели по всей Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 31 июля на юге и востоке Украины пройдут дожди, температура по стране поднимется до +31 градуса.

1 августа осадки переместятся в западные и северные регионы, температура днем составит +22...+30 градусов.

В воскресенье, 2 августа, дожди пройдут на Востоке, Юге и в Центре Украины, во всех регионах сохранится прохладная погода.

Напомним, в четверг, 30 июля, в центральных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.