Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Похолодание начнется с пятницы.
До конца текущей недели по всей Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +35° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 31 июля на юге и востоке Украины пройдут дожди, температура по стране поднимется до +31 градуса.
1 августа осадки переместятся в западные и северные регионы, температура днем составит +22...+30 градусов.
В воскресенье, 2 августа, дожди пройдут на Востоке, Юге и в Центре Украины, во всех регионах сохранится прохладная погода.
Напомним, в четверг, 30 июля, в центральных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+29°... +16°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+35°... +18°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+28°... +15°
- Киев+28°... +18°
- Кропивницкий+32°... +18°
- Луганск+35°... +19°
- Луцк+26°... +13°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+34°... +21°
- Одесса+32°... +22°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+30°... +18°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+27°... +14°
- Харьков+28°... +17°
- Херсон+32°... +21°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+31°... +18°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+21 °
Влажность:70 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:09
Закат20:22
Видимость:13 км
Фаза луны:
Лента новостей