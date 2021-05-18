Зима не уходит с гор.

Сегодня, 18 мая, в Карпатах снова падает снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Ветер южный, юго-восточный 3-4 м/с. Температура воздуха 0°", - говорится в сообщении.

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Потепление в Украине

С 23 мая осадки по всей стране должны прекратиться, а с 25 мая в отдельных регионах может начаться период настоящего летнего тепла.

"С 23 мая осадки идут. 23-25 мая будет без осадков, днем до +25°...+30° на юге и востоке, а на остальной территории +18°...+20°", - сообщила специалист.

По оценкам Адаменко, вероятность заморозков к концу месяца крайне мала-всего 1-3%.

"То есть они практически не вероятны. Если не произойдет какой-то страшной аномалии. Но пока ничего такого не видно", - пояснила она.

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Автор: Елена Пилипчак