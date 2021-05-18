Теплее всего будет на юге и востоке.

С 23 мая осадки по всей стране должны прекратиться, а с 25 мая в отдельных регионах может начаться период настоящего летнего тепла.

Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает OBOZREVATEL.

"С 23 мая осадки уходят. 23-25 мая будет без осадков, днем до +25°…+30° на юге и востоке, а на остальной территории +18°…+20°", - сообщила специалист.

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По оценкам Адаменко, вероятность заморозков до конца месяца крайне мала - всего 1-3%.

"То есть они практически не вероятны. Если не произойдет какой-то страшной аномалии. Но пока ничего такого не видно", - пояснила она.

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Автор: Елена Пилипчак