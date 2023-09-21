В ближайшие дни на западе страны пройдут дожди, а затем погода стабилизируется.

До конца сентября погода в Украине будет очень теплой, преимущественно сухой и солнечной. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Осадки до конца текущей недели ожидаются лишь на западе страны. Вместе с дождями придет и небольшой похолодание, однако оно будет кратковременным.

По прогнозу, в ближайшие дни по всей стране ожидается небольшая облачность, а температура будет подниматься до +25°...+30°.

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Синоптическая ситуация немного изменится 24 сентября. На западе страны пройдут дожди, которые местами снизят температуру до +20°...+23°. На остальной территории сохранится теплая погода с обилием солнца, +25°...+30°.

В понедельник, 25 сентября, дожди покинут территорию нашей страны, однако температура в некоторых западных областях останется на уровне +21°...+23°.

Со вторника, 26 сентября, в западных областях станет теплее - температура выровняется по всей стране до +24°...+29°.

В последующие дни и до конца сентября в Украине сохранится сухая, теплая и очень солнечная погода. Завершится сентябрь температурой от +22° до +28°.

В Украину идут дожди - что известно

О том, что в конце недели в западных областях Украины ожидаются дожди, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, 24 сентября на крайнем западе в результате влияния малоподвижного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а температура снизится до +19...+24 °С.

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