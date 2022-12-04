На востоке Украины даже днем температура не поднимется выше -5°...-3°.

Сегодня, 4 декабря, морозы в Украине немного усилятся. Особенно это будет чувствоваться на Левобережье, где столбики термометров днем покажут -5°...-2°. Солнца станет больше, ожидается сухая погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет от -1° до +1°. Однако на Закарпатье температура поднимется до более комфортных +7 градусов. Без осадков. В западных областях ожидаетмя пасмурная погода и сплошная облачность.

На севере страны будет небольшая облачность. Здесь столбики термометров днем покажут -4°...-1°.

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Чуть теплее будет в центре Украины, -3°...-1°. Здесь в большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода.

Холоднее всего сегодня будет в восточных областях, где днем температура будет держаться в пределах -5°...-3°. Небольшая облачность.

На юге Украины сегодня также похолодает. В течение дня здесь столбики термометров покажут -1°...+2°.

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