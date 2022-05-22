Во многих областях на севере и в центре страны пройдут дожди.

Сегодня в Украину придет похолодание. Первыми его ощутят жители северных, а также большинства западных и центральных областей. Местами температура упадет до +14°. Дожди продолжатся. Сегодня осадки ожидаются на северо-западе, севере, северо-востоке и в большинстве центральных областей.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет, в основном, пасмурно. В Волынской и Ривненской областях ожидаются дожди. На остальной территории вероятность осадков ниже. Воздух в течение дня прогреется до +14°...+20°.

Жителей северных областей ждет пасмурная погода. Небо будет затянуто облаками. Повсеместно пройдут дожди, местами - сильные. Здесь будет прохладнее всего, от +14° до +16°.

В центральных областях ожидается от +15° до +20°. Ожидаются небольшие дождики, лишь в Винницкой области вероятность осадков будет меньше.

На востоке Украины сегодня будет от +17° до +22°. В Харьковской области пройдут небольшие дожди. На остальной территории сухо и небольшая облачность.

На юге страны сегодня будет сухо, тепло и чуть облачно. Здесь столбики термометров покажут +21...+23°, небольшие дожди могут покапать только в Крыму.

Как сообщал Погода УНИАН, на выходных в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками, порывистым ветром и колебаниями температуры воздуха.

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