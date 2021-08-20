Непогода ожидается на юго-востоке Украины.

Сегодня, 20 августа, во многих областях Украины ожидаются опасные метеорологические явления: грозы, град и шквалы. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Днем 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Погода в Украине сегодня, 20 августа

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +27°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Тернополе 20 августа ночью будет +12°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +22°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +14°...+23°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +26°, практически безоблачно.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°.

В Одессе 20 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.

В Запорожье сегодня температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +16°...+28°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +31°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в пятницу будет сплошная облачность, +16°...+24°, дождь.

В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +17°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°, ливень.

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Автор: Екатерина Лиманская