Прогноз погоды в Украине на 11 мая / фото УНИАН
Во вторник, 11 мая, практически по всей Украине ожидается солнечный день. Облачно будет только на Сумщине, Полтавщине, Черкащине и в Кропивницком. Температура в течение дня повысится до +24°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - солнечно. Температура воздуха ночью +8°, днем +22°.
- Во Львове во вторник ожидается солнечная погода, ночью +9°, днем +23°.
- В Луцке будет малооблачно, ночью +10°, днем +22°.
- В Ривне во вторник - солнечно, ночью +9°, днем +22°.
- В Тернополе 11 мая ночью будет +9°, днем +22°, солнечно.
- В Хмельницком сегодня будет солнечно, ночью +9°, днем +22°.
- В Ивано-Франковске сегодня ожидается солнечная погода, ночью +10°, днем +24°.
- В Черновцах во вторник - солнечно, ночью +8°, днем +22°.
- В Виннице сегодня солнечно, +9°...+22°.
- В Житомире во вторник - солнечно, температура ночью +8°, днем +22°.
- В Черкассах - облачно, ночью +7°, днем +22°.
- В Кропивницком - облачно, температура ночью +6°, днем +21°.
- В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха +7°...+17°.
- В Одессе 11 мая - солнечно, температура ночью +10°, днем +21°.
- В Херсоне во вторник ночью +5°, днем +21°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +22°.
- В Запорожье - солнечно, температура ночью +6°, днем +16°.
- В Сумах сегодня облачно, температура воздуха +7°...+19°.
- В Харькове - солнечно, температура ночью +8°, днем +15°.
- В Днепре - солнечно, температура ночью +6°, днем +16°.
- В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +6°...+14°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +7°, днем +12°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +6°, днем +12°.
Народные приметы 11 мая
11 мая - Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.
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