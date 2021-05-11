Осадков практически не ожидается.

Во вторник, 11 мая, практически по всей Украине ожидается солнечный день. Облачно будет только на Сумщине, Полтавщине, Черкащине и в Кропивницком. Температура в течение дня повысится до +24°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - солнечно. Температура воздуха ночью +8°, днем +22°.

Во Львове во вторник ожидается солнечная погода, ночью +9°, днем +23°.

В Луцке будет малооблачно, ночью +10°, днем +22°.

В Ривне во вторник - солнечно, ночью +9°, днем +22°.

В Тернополе 11 мая ночью будет +9°, днем +22°, солнечно.

В Хмельницком сегодня будет солнечно, ночью +9°, днем +22°.

В Ивано-Франковске сегодня ожидается солнечная погода, ночью +10°, днем +24°.

В Черновцах во вторник - солнечно, ночью +8°, днем +22°.

В Виннице сегодня солнечно, +9°...+22°.

В Житомире во вторник - солнечно, температура ночью +8°, днем +22°.

В Черкассах - облачно, ночью +7°, днем +22°.

В Кропивницком - облачно, температура ночью +6°, днем +21°.

В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха +7°...+17°.

В Одессе 11 мая - солнечно, температура ночью +10°, днем +21°.

В Херсоне во вторник ночью +5°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +22°.

В Запорожье - солнечно, температура ночью +6°, днем +16°.

В Сумах сегодня облачно, температура воздуха +7°...+19°.

В Харькове - солнечно, температура ночью +8°, днем +15°.

В Днепре - солнечно, температура ночью +6°, днем +16°.

В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +6°...+14°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +7°, днем +12°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +6°, днем +12°.

Народные приметы 11 мая

11 мая - Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.

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Автор: Елена Пилипчак