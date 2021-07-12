Понедельник, 12 июля, в Киеве будет жарким. В течение дня воздух прогреется до +30 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Во второй половине дня возможен дождь.
Атмосферное давление стабильное - 748 миллиметров ртутного столба.
Спасать от жары сегодня будет северо-восточный ветер, скорость которого составит 1,9 - 3,8 м/с.
Погода в Украине
Во Львове в понедельник будет почти безоблачно. Ночью +19°, днем +31°.
В Луцке - почти безоблачно, ночью +19°, днем +31°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
В Тернополе 12 июля ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°.
В Виннице сегодня будет +18°...+29°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, гроза.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+30°, небольшая облачность, гроза.
В Одессе 12 июля - небольшая облачность, гроза, температура ночью +19°, днем +29°.
В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +29°,небольшая облачность, гроза.
В Николаеве будет небольшая облачность, гроза, ночью +18°, днем +30°.
В Запорожье сегодня температура ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +20°...+32°, почти безоблачно.
В Харькове - почти безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в понедельник будет немного облачно, небольшой дождь, +18°...+29°.
В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +32°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +34°.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- "Горячая погода будет продолжаться": синоптик рассказала, когда ожидать похолодания
- В Таджикистане произошло сильное землетрясение, есть погибшие и раненые
- В Кувейте температура воздуха достигла 70 градусов Цельсия на солнце - СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram