Воздух прогреется до +30 градусов.

Понедельник, 12 июля, в Киеве будет жарким. В течение дня воздух прогреется до +30 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Во второй половине дня возможен дождь.

Атмосферное давление стабильное - 748 миллиметров ртутного столба.

Спасать от жары сегодня будет северо-восточный ветер, скорость которого составит 1,9 - 3,8 м/с.

Погода в Украине

Во Львове в понедельник будет почти безоблачно. Ночью +19°, днем +31°.

В Луцке - почти безоблачно, ночью +19°, днем +31°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Тернополе 12 июля ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°.

В Виннице сегодня будет +18°...+29°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+30°, небольшая облачность, гроза.

В Одессе 12 июля - небольшая облачность, гроза, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +29°,небольшая облачность, гроза.

В Николаеве будет небольшая облачность, гроза, ночью +18°, днем +30°.

В Запорожье сегодня температура ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +20°...+32°, почти безоблачно.

В Харькове - почти безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в понедельник будет немного облачно, небольшой дождь, +18°...+29°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +32°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +34°.

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Автор: Екатерина Лиманская