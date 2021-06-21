Сегодня, 21 июня, в Киеве будет жаркая и безоблачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура составит +19°, а днем потеплеет до +31°. При этом будет ясное и практически безоблачное небо.
Слабый ветерок до 3,2 м/с будет менять свое направление с восточного на юго-восточное и южное.
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Атмосферное давление пониженное - 745 мм ртутного столба.
Погода в Украине
Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.
В Луцке - переменная облачность, ночью +17°, днем +29°.
В Ривне в понедельник переменная облачность, ночью +16°, днем +30°.
В Тернополе 21 июня ночью будет +16°, днем +27°, небольшой дождь.
В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +27°.
В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, ливень.
В Виннице сегодня будет +16°...+27°, небольшой дождик.
В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +28°, переменная облачность.
В Черкассах сегодня переменная облачность, ночью +20°, днем +29°, незначительная облачность.
В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°,.
В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+30°, переменная облачность.
В Одессе 21 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +26°.
В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +29°, облачно с прояснениями.
В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +29°.
В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +30°.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +22°...+31°, небольшая облачность.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +22°, днем +31°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, без осадков.
В Симферополе в понедельник будет +16°...+28°, гроза.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +32°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
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