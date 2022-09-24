Самая холодная погода ожидается на севере Украины, а теплее всего будет на крайнем востоке.

Сегодня, 24 сентября, в Украине вновь будет много дождей. В юго-всточной части осадки будут сильными, на остальной территории - небольшие. В Николаевской, Одесской, Волынской, Львовской и Закрапатской областях будет преобладать сухая погода. Температура будет в пределах +11°...+18°. Прохладнее всего будет на севере Украины, а теплее всего - на крайнем востоке.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, за западе Украины сегодня будет от +11° в волынской и Ривненской областях, до +16° - на Закарпатье. Местами покапают дожди.

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На севере Украины сегодня воздух прогреется лишь до +12°...+13°. Ожидается небольшая облачность и небольшие дожди.

Жителей центральных областей ждет температура от +12° до +15°. Повсеместно пройдут дожди, в Днепропетровской области - местами сильные.

Жителей востока Украины сегодня ждет самая теплая погода. Здесь столбики термометров покажут +14°...+18°, однако также повсеместно ожидаются осадки.

На юге Украины ожидается +15°...+17°, а в крыму температура упадет до +13°. В Одесской и Николаевской областях ожидается преимущественно сухая погода, на остальной территории - дожди.

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