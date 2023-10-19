В субботу в Киеве не будет жарко, спрогнозировала эксперт.

Погода в Украине на выходных - в субботу, 21 октября, в одном из регионов ожидается летняя.

В Одесской области в этот день температура воздуха составит до +30 градусов, поделилась прогнозом синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram. По данным эксперта, 21 числа в Киеве будет намного прохладнее.

"В субботу в столице +10+13 градусов, в воскресенье - до +18 градусов, (в Одесской области вообще 21-го октября до +30...), на выходных в Киеве - без существенных осадков", - отметила она.

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Стоит отметить, что, по сведениям Украинского гидрометцентра, сегодня, 19 октября, в Одесской области температура воздуха составляет примерно +17 градусов, а в Киеве - около +11.

Важные новости Украины о погоде - что сообщалось

Прогноз погоды на 21 октября резко изменился - сначала сообщалось, что в этот день на части украинской территории ожидается мокрый снег и снижение температуры, а потом Наталья Диденко сообщила о возможном потеплении.

По словам эксперта, прогноз мог серьезно измениться, поскольку Украина будет находиться на линии распределения теплого и холодного воздуха, и граница очень тонкая, поэтому невозможно точно преждевременно что-то прогнозировать.

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