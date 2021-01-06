Погода усложняется: синоптик назвала области, где на Рождество выпадет снег
Температура воздуха в ночь на Рождество предполагается около нуля градусов.
Рождество в Украине ожидается теплым и дождливым. В некоторых областях выпадет мокрый снег.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Похолодание отменяется: на Рождество по всей Украине пройдут дожди (карта)
"Циклон принесет усложнение погоды, осадки - преимущественно дождь, местами мокрый снег, и сильный ветер - охватят большинство областей", - написала она.
В западных областях, где выпадет мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега. Например, в Винницкой области, вечером - на Житомирщине и в западных районах Киевщины. В восточной части Украины, в Днепре с районами, на Запорожье и в Крыму осадки более вероятны завтра вечером.
Ветер будет юго-восточным, а на западе - северо-западным, порывистым, временами - до сильного.
Температура воздуха в ночь на Рождество предполагается около нуля. Днем 7 января ожидается +2°...+6°, в южной части +5°...+12°, на западе и на северо-востоке Украины 0°...+3°.
В Киеве на Рождество будет идти дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет с востока, порывистый. Температура воздуха в столице ночью около нуля, днем 7 января ожидается +2°...+4°.
Синоптик отметила, что похолодание придет в Украину уже на следующей неделе.
Изменение погоды в Украине
Завтра, на Рождество, 7 января, ночью в юго-западной части, днем в большинстве областей - дожди, местами с мокрым снегом. В южных и центральных областях местами значительные осадки.
Послезавтра, 8 января, в северных, восточных, ночью и в центральных областях ожидается мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. На остальной территории - без осадков.
- Винница+3°... -1°
- Днепр+6°... -1°
- Донецк+3°... +1°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -2°
- Киев0°... -1°
- Кропивницкий+4°... 0°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+6°... -1°
- Николаев+8°... +2°
- Одесса+8°... +4°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+4°... 0°
- Симферополь+13°... +5°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+8°... +2°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+3°... +1°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+5°... -1°