Погода усложняется: синоптик назвала области, где на Рождество выпадет снег

Температура воздуха в ночь на Рождество предполагается около нуля градусов.

На Рождество ожидается теплая погода / фото УНИАН

Рождество в Украине ожидается теплым и дождливым. В некоторых областях выпадет мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Циклон принесет усложнение погоды, осадки - преимущественно дождь, местами мокрый снег, и сильный ветер - охватят большинство областей", - написала она.

В западных областях, где выпадет мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега. Например, в Винницкой области, вечером - на Житомирщине и в западных районах Киевщины. В восточной части Украины, в Днепре с районами, на Запорожье и в Крыму осадки более вероятны завтра вечером.

Ветер будет юго-восточным, а на западе - северо-западным, порывистым, временами - до сильного.

Температура воздуха в ночь на Рождество предполагается около нуля. Днем 7 января ожидается +2°...+6°, в южной части +5°...+12°, на западе и на северо-востоке Украины 0°...+3°.

В Киеве на Рождество будет идти дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет с востока, порывистый. Температура воздуха в столице ночью около нуля, днем 7 января ожидается +2°...+4°.

Синоптик отметила, что похолодание придет в Украину уже на следующей неделе.

Изменение погоды в Украине

Завтра, на Рождество, 7 января, ночью в юго-западной части, днем в большинстве областей - дожди, местами с мокрым снегом. В южных и центральных областях местами значительные осадки.

Послезавтра, 8 января, в северных, восточных, ночью и в центральных областях ожидается мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. На остальной территории - без осадков.