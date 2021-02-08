Завтра в Украине потеплеет и несколько областей зальют дожди (карта)
При этом на севере продолжатся снегопады.
Во вторник, 9 февраля, снег продолжит засыпать области Украины, кроме запада и юга, где время от времени будет показываться солнце. Потеплеет: температура днем на юге достигнет +10°, а на севере упадет до -6°.
Синоптик рассказала, когда украинцам ждать "серьезных" 25-градусных морозов
- В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -6°, днем -2°.
- В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -13°, днем -6°.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -2°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -4°.
- В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ожидается снег, ночью -9°, днем -4°.
- В Тернополе 9 февраля ночью будет -9°, днем -4°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, снег, ночью -7°, днем -2°.
- В Ивано-Франковске завтра снег, переменная облачность, ночью -5°, днем -1°.
- В Черновцах во вторник облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -6°...-1°.
- В Житомире во вторник - снег, температура ночью -9°, днем -3°.
- В Черкассах - снежно, ночью -6°, днем +3°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью -6°, днем +3°.
- В Полтаве завтра возможен снег с дождем, температура воздуха -5°...+2°.
- В Одессе 9 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°.
- В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -2°, днем +4°.
- В Сумах завтра снег, температура воздуха -10°...-2°.
- В Харькове - снег с дождем, температура ночью -7°, днем +2°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°, дождь.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, дождь, +5°...+10°.
- В Краматорске - снег, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Северодонецке завтра сильный снегопад, температура ночью -4°, днем +3°.
Народные приметы 9 февраля
Если облака в этот день идут против ветра - к метели.
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Погода в Украине
- Винница-8°... -9°
- Днепр-6°... -7°
- Донецк-7°... -9°
- Житомир-8°... -9°
- Запорожье-5°... -6°
- Ивано-Франковск-4°... -5°
- Киев-9°... -10°
- Кропивницкий-6°... -7°
- Луганск-7°... -8°
- Луцк-8°... -9°
- Львов-3°... -8°
- Николаев-1°... -2°
- Одесса+3°... +2°
- Полтава-7°... -8°
- Ровно-9°... -10°
- Симферополь+10°... +8°
- Сумы-9°... -10°
- Тернополь-6°... -7°
- Харьков-7°... -9°
- Херсон-1°... -2°
- Хмельницкий-7°... -8°
- Черкассы-6°... -7°
- Чернигов-9°... -10°
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