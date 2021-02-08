Завтра в Украине потеплеет и несколько областей зальют дожди (карта)

16:30, 8 февраля 2021
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При этом на севере продолжатся снегопады.

Завтра в некоторых областях ожидается дождь / фото УНИАН
Завтра в некоторых областях ожидается дождь / фото УНИАН

Во вторник, 9 февраля, снег продолжит засыпать области Украины, кроме запада и юга, где время от времени будет показываться солнце. Потеплеет: температура днем на юге достигнет +10°, а на севере упадет до -6°.

Синоптик рассказала, когда украинцам ждать "серьезных" 25-градусных морозов

  • В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -6°, днем -2°.
  • В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -13°, днем -6°.
  • Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -2°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -4°.
  • В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ожидается снег, ночью -9°, днем -4°.
  • В Тернополе 9 февраля ночью будет -9°, днем -4°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, снег, ночью -7°, днем -2°.
  • В Ивано-Франковске завтра снег, переменная облачность, ночью -5°, днем -1°.
  • В Черновцах во вторник облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -6°...-1°.
  • В Житомире во вторник - снег, температура ночью -9°, днем -3°.
  • В Черкассах - снежно, ночью -6°, днем +3°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью -6°, днем +3°.
  • В Полтаве завтра возможен снег с дождем, температура воздуха -5°...+2°.
  • В Одессе 9 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°.
  • В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -2°, днем +4°.
  • В Сумах завтра снег, температура воздуха -10°...-2°.
  • В Харькове - снег с дождем, температура ночью -7°, днем +2°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°, дождь.
  • В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, дождь, +5°...+10°.
  • В Краматорске - снег, температура ночью -2°, днем +3°. 
  • В Северодонецке завтра сильный снегопад, температура ночью -4°, днем +3°.
Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 9 февраля

Если облака в этот день идут против ветра - к метели.

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Автор: Елена Пилипчак

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