Завтра в Украине потеплеет и несколько областей зальют дожди (карта)

При этом на севере продолжатся снегопады.

Завтра в некоторых областях ожидается дождь / фото УНИАН

Во вторник, 9 февраля, снег продолжит засыпать области Украины, кроме запада и юга, где время от времени будет показываться солнце. Потеплеет: температура днем на юге достигнет +10°, а на севере упадет до -6°.

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В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -6°, днем -2°.

В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -13°, днем -6°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -2°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -4°.

В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ожидается снег, ночью -9°, днем -4°.

В Тернополе 9 февраля ночью будет -9°, днем -4°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, снег, ночью -7°, днем -2°.

В Ивано-Франковске завтра снег, переменная облачность, ночью -5°, днем -1°.

В Черновцах во вторник облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -6°...-1°.

В Житомире во вторник - снег, температура ночью -9°, днем -3°.

В Черкассах - снежно, ночью -6°, днем +3°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью -6°, днем +3°.

В Полтаве завтра возможен снег с дождем, температура воздуха -5°...+2°.

В Одессе 9 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°.

В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -2°, днем +4°.

В Сумах завтра снег, температура воздуха -10°...-2°.

В Харькове - снег с дождем, температура ночью -7°, днем +2°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°, дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, дождь, +5°...+10°.

В Краматорске - снег, температура ночью -2°, днем +3°.

В Северодонецке завтра сильный снегопад, температура ночью -4°, днем +3°.

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 9 февраля

Если облака в этот день идут против ветра - к метели.

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