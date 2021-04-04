Сегодня дожди накроют всю Украину и похолодает до +7°: прогноз погоды (карта)
Сухо будет всего в трех областях.
В воскресенье, 4 апреля, практически всю Украину зальют дожди, местами усиливающиеся до ливней. Сухо будет только в Черновцах, Черкассах и Полтаве. Температурный максимум последнего выходного на этой неделе составит +12°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На выходных дожди не отступят и похолодание в Украине продолжится (карта)
- Центральные регионы зальют дожди, при этом днем время от времени будет показываться солнце. Сухо будет только на Черкасчине. Температура днем будет колебаться на уровне +8°...+12°, а ночью опустится до 0°...-2°.
- На западе Украины также будет дождливо, переменная облачность. Осадки не зацепят только Черновцы. Днем ожидается +7°...+9°, а ночью ударит мороз до -3°.
- На севере ожидаются ливни и облачность с прояснениями. Температура днем не опустится ниже +10°, а ночью ниже -2°.
- Юг в этот раз не станет исключением не в плане температуры, не в плане погоды: Николаев, Одессу, Херсон и Симферополь также зальет дождями. Температура днем +10°, а ночью +2°.
- На востоке также ожидается дождливая погода с прояснениями, исключением в этот раз станет Полтава: здесь ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров днем достигнут отметки в +11°, а ночью опустятся до -1°.
Народные приметы 4 апреля
4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Аномальная засуха в Анголе в сезон дождей: в ООН бьют тревогу
- Потоки лавы в Гватемале достигли кофейных плантаций и поглотили дом (видео)
- На Филиппинах произошли 212 землетрясений за сутки: на островах просыпается вулкан
- В Карпатах ударил мороз и выпало 15 сантиметров снега (фото)
- В Укргидрометцентре предупредили о дождях и ночных заморозках (видео)
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+9°... -2°
- Днепр+8°... 0°
- Донецк+6°... -1°
- Житомир+8°... -1°
- Запорожье+7°... +1°
- Ивано-Франковск+8°... -3°
- Киев+9°... 0°
- Кропивницкий+10°... 0°
- Луганск+8°... 0°
- Луцк+8°... -1°
- Львов+7°... -4°
- Николаев+9°... +2°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+9°... +2°
- Ровно+8°... -2°
- Симферополь+10°... +2°
- Сумы+10°... -1°
- Тернополь+7°... -3°
- Харьков+9°... -1°
- Херсон+8°... +1°
- Хмельницкий+7°... -3°
- Черкассы+12°... 0°
- Чернигов+10°... -1°
- Черновцы+8°... -3°
+3°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+3 °
Мин./макс. температура:+5° / +20°
Влажность:52 %
Давление:759 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:50
Закат19:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей