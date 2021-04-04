Сегодня дожди накроют всю Украину и похолодает до +7°: прогноз погоды (карта)

Сухо будет всего в трех областях.

Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / фото УНИАН

В воскресенье, 4 апреля, практически всю Украину зальют дожди, местами усиливающиеся до ливней. Сухо будет только в Черновцах, Черкассах и Полтаве. Температурный максимум последнего выходного на этой неделе составит +12°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Центральные регионы зальют дожди, при этом днем время от времени будет показываться солнце. Сухо будет только на Черкасчине. Температура днем будет колебаться на уровне +8°...+12°, а ночью опустится до 0°...-2°.

На западе Украины также будет дождливо, переменная облачность. Осадки не зацепят только Черновцы. Днем ожидается +7°...+9°, а ночью ударит мороз до -3°.

На севере ожидаются ливни и облачность с прояснениями. Температура днем не опустится ниже +10°, а ночью ниже -2°.

Юг в этот раз не станет исключением не в плане температуры, не в плане погоды: Николаев, Одессу, Херсон и Симферополь также зальет дождями. Температура днем +10°, а ночью +2°.

На востоке также ожидается дождливая погода с прояснениями, исключением в этот раз станет Полтава: здесь ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров днем достигнут отметки в +11°, а ночью опустятся до -1°.

Народные приметы 4 апреля

4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.

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