В Украине потеплеет до +16°: прогноз от Укргидрометцентра на ближайшие дни
В субботу в большинстве областей небольшой, на западе страны умеренный дождь и мокрый снег.
В последующие двое суток, 25-26 февраля, без существенных осадков. В Украине, кроме юго-востока, местами туман, температура ночью от +3° до -3°, днем +4...+12°, на Западе и Юго-западе до +16°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
Температурный рекорд: в Германии за неделю потеплело на 41°
Только в восточных, юго-восточных и Сумской областях ближайшей ночью +4°...+9°, на Луганщине до -15°, завтра днем 0°...+4°.
В субботу в большинстве областей небольшой, на западе страны умеренный дождь и мокрый снег, ожидается снижение дневной температуры на 2-5°.
На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица.
Начало весны в Украине
В Украину после сильных морозов идет потепление. Весна в Украине уже "почти стартовала".
"Приход весны в Украину - это переход среднесуточной температуры в устойчивом режиме от 0 градусов в сторону повышения. И этот переход состоится на текущей неделе. Можно говорить о том, что зима если и вернется, это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", - рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
- Винница+5°... +2°
- Днепр-4°... -6°
- Донецк-7°... -11°
- Житомир+6°... +3°
- Запорожье-4°... -6°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+4°... +2°
- Кропивницкий-1°... -2°
- Луганск-9°... -12°
- Луцк+6°... +1°
- Львов+9°... -1°
- Николаев0°... -2°
- Одесса+1°... 0°
- Полтава-4°... -5°
- Ровно+5°... +1°
- Симферополь+1°... -5°
- Сумы-5°... -6°
- Тернополь+7°... 0°
- Харьков-6°... -7°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий+6°... +2°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+7°... +1°