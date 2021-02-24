В Украине потеплеет до +16°: прогноз от Укргидрометцентра на ближайшие дни

В субботу в большинстве областей небольшой, на западе страны умеренный дождь и мокрый снег.

В Украину идет потепление / Фото ua.depositphotos.com

В последующие двое суток, 25-26 февраля, без существенных осадков. В Украине, кроме юго-востока, местами туман, температура ночью от +3° до -3°, днем +4...+12°, на Западе и Юго-западе до +16°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

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Только в восточных, юго-восточных и Сумской областях ближайшей ночью +4°...+9°, на Луганщине до -15°, завтра днем 0°...+4°.

В субботу в большинстве областей небольшой, на западе страны умеренный дождь и мокрый снег, ожидается снижение дневной температуры на 2-5°.

На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица.

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