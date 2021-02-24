В Украине потеплеет до +16°: прогноз от Укргидрометцентра на ближайшие дни

14:12, 24 февраля 2021
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В субботу в большинстве областей небольшой, на западе страны умеренный дождь и мокрый снег.

В Украину идет потепление / Фото ua.depositphotos.com
В Украину идет потепление / Фото ua.depositphotos.com

В последующие двое суток, 25-26 февраля, без существенных осадков. В Украине, кроме юго-востока, местами туман, температура ночью от +3° до -3°, днем +4...+12°, на Западе и Юго-западе до +16°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

Температурный рекорд: в Германии за неделю потеплело на 41°

Только в восточных, юго-восточных и Сумской областях ближайшей ночью +4°...+9°, на Луганщине до -15°, завтра днем 0°...+4°.

В субботу в большинстве областей небольшой, на западе страны умеренный дождь и мокрый снег, ожидается снижение дневной температуры на 2-5°.

На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица.

Начало весны в Украине

В Украину после сильных морозов идет потепление. Весна в Украине уже "почти стартовала".

"Приход весны в Украину - это переход среднесуточной температуры в устойчивом режиме от 0 градусов в сторону повышения. И этот переход состоится на текущей неделе. Можно говорить о том, что зима если и вернется, это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", - рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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Автор: Елена Пилипчак

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