Дожди вероятны на севере, востоке, вечером в Одесской области.

В Украину завтра придет очередной атмосферный фронт, который принесет похолодание и мокрый снег в западные области Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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На остальной нашей территории ожидается умеренно теплая погода, +10°...+16°.

"На побережьях морей местами +9°...+12°. Морской воде еще мало солнца, чтобы достаточно нагреть берега и пляжи", - написала она.

Дожди, преимущественно небольшие, вероятны завтра на севере, востоке, вечером в Одесской области.

Большая часть юга и центральных областей существенных осадков от среды не ожидают.

В Киеве будет тепло, до +12°...+14°. Есть вероятность небольшого дождя.

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Автор: Елена Пилипчак