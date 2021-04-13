В Украину завтра придет очередной атмосферный фронт, который принесет похолодание и мокрый снег в западные области Украины.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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На остальной нашей территории ожидается умеренно теплая погода, +10°...+16°.
"На побережьях морей местами +9°...+12°. Морской воде еще мало солнца, чтобы достаточно нагреть берега и пляжи", - написала она.
Дожди, преимущественно небольшие, вероятны завтра на севере, востоке, вечером в Одесской области.
Большая часть юга и центральных областей существенных осадков от среды не ожидают.
В Киеве будет тепло, до +12°...+14°. Есть вероятность небольшого дождя.
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