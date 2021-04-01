Дожди и снег: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первые дни апреля

Снег ожидается ночью на выходных в северо-западной половине страны.

Апрель встретит украинцев дождями / Фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 1 апреля, в Украине без осадков. Лишь в западных и Житомирской областях днем небольшой дождь, температура в западных и северных областях ночью +3°...+ 8°, днем + 14...+19°, на остальной территории ночью от -1° до +4° тепла, днем +11...+16°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

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В пятницу, 2 апреля, в Украине, кроме юго-востока, пройдут небольшие дожди, ночью в западных областях умеренные, на Закарпатье значительные дожди. Температура ночью + 1°...+ 7° тепла, днем + 8°...+15°.

В субботу, 3 апреля, временами небольшой дождь, ночью в северо-западной половине страны с мокрым снегом. Ожидается понижение температуры на 3°-5°.

Прогноз погоды на апрель в Украине от народного синоптика

Первая неделя апреля будет более или менее прохладной. Днем температура воздуха будет подниматься до +13...+15°, а к 9-10 апреля продвинется до +16°...+17°.

Об этом заявил украинский народный синоптик Леонид Горбань.

"Правда, через день будет резкое похолодание и дневная температура дойдет до +8°...+10°. Ночная же в этот период будет опускаться до +3°...+4°", - говорит он.

По словам синоптика, после 12-го апреля начнется медленный подъем и до 19-20 числа воздух прогреется до +18°...+20°. Потом снова похолодает и так будет всю Вербную неделю до Пасхи. Возможны также дожди и ветры.