Дожди и снег: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первые дни апреля
Снег ожидается ночью на выходных в северо-западной половине страны.
Сегодня, 1 апреля, в Украине без осадков. Лишь в западных и Житомирской областях днем небольшой дождь, температура в западных и северных областях ночью +3°...+ 8°, днем + 14...+19°, на остальной территории ночью от -1° до +4° тепла, днем +11...+16°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
На Закарпатье расцвели весенние крокусы (фото)
В пятницу, 2 апреля, в Украине, кроме юго-востока, пройдут небольшие дожди, ночью в западных областях умеренные, на Закарпатье значительные дожди. Температура ночью + 1°...+ 7° тепла, днем + 8°...+15°.
В субботу, 3 апреля, временами небольшой дождь, ночью в северо-западной половине страны с мокрым снегом. Ожидается понижение температуры на 3°-5°.
Прогноз погоды на апрель в Украине от народного синоптика
Первая неделя апреля будет более или менее прохладной. Днем температура воздуха будет подниматься до +13...+15°, а к 9-10 апреля продвинется до +16°...+17°.
Об этом заявил украинский народный синоптик Леонид Горбань.
"Правда, через день будет резкое похолодание и дневная температура дойдет до +8°...+10°. Ночная же в этот период будет опускаться до +3°...+4°", - говорит он.
По словам синоптика, после 12-го апреля начнется медленный подъем и до 19-20 числа воздух прогреется до +18°...+20°. Потом снова похолодает и так будет всю Вербную неделю до Пасхи. Возможны также дожди и ветры.
"1 апреля на севере Украины возможен дождь со снегом. 8-10 числа пройдут обильные дожди, 15-16 нас ждут еще более сильные осадки, и 21-22 апреля дожди возобновятся", - резюмировал синоптик.
- Винница+17°... +7°
- Днепр+16°... +4°
- Донецк+15°... +1°
- Житомир+19°... +9°
- Запорожье+15°... +2°
- Ивано-Франковск+20°... +9°
- Киев+19°... +9°
- Кропивницкий+16°... +4°
- Луганск+15°... 0°
- Луцк+21°... +5°
- Львов+20°... +6°
- Николаев+15°... +3°
- Одесса+12°... +4°
- Полтава+15°... +6°
- Ровно+19°... +5°
- Симферополь+12°... +1°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+18°... +7°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницкий+17°... +8°
- Черкассы+16°... +5°
- Чернигов+18°... +7°
- Черновцы+18°... +9°